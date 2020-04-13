Haydar Baş kimdir, kaç yaşında, nereli? Haydar Baş son sağlık durumu nedir? BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın koronavirüse yakalandığı ve 4 günlük tedavinin ardından yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. Bu gelişmenin ardından Haydar Baş kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Uzun süredir siyaset sahnesinde bulunan deneyimli politikacı, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) genel başkanlığı görevini yürütüyordu.
HAYDAR BAŞ SON SAĞLIK DURUMU NEDİR?
Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakıma alındığını açıkladı.
BTP'li Önder, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Genel Başkanı Haydar'ın Baş'ın koronavirüse yakalanması sonucu 4 gündür Trabzon'da özel hastanede tedavi altında bulunduğunu bildirdi. Önder, şunları kaydetti:
"Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
HAYDAR BAŞ KİMDİR?
28 Ocak 1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Haydar Baş ilk, orta ve lise öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. 1970 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan Baş, akademik eğitimini Bakü Üniversitesi'nde sürdürerek profesör unvanını almaya hak kazanmıştır.
Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice dillerine hakim olduğu söylenen Haydar Baş birçok medya kuruluşunun sahibidir. Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi kuruluşlar kendisine aittir. Aynı zamanda siyasetçi sıfatına sahip olan Haydar Baş, 2001 yılında kurulan Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) kurucu başkanıdır. 2011 yılında Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştur.
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