120 BİN GENCİ İLGİLENDİRİYOR

Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı. Bir sonraki terhis döneminde 60 bin kişi tezkere alacak. 60 bin kişi de kışlanın yolunu tutacak.

Virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdiğimiz şu günlerde 120 bin kişinin Türkiye'nin dört bir yanına ve kışlalara dağılması risk yaratabilir.

ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULACAK

Yani askerlik süresinin kısa bir süre için uzama ihtimali var. Tabi bu durumda yeni celpler de duracak. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.