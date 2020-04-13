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    • 13.04.2020 13:39
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    : Adalet Bakanı 'den flaş koronavirüs açıklaması

    Adalet Bakanı , "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti." dedi. , "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

    Abdulhamit Gül'den flaş koronavirüs açıklaması

    Adalet Bakanı , da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

    Noterlik işlemleri e-başvuru ile hizmetlerini yapabilirler. Salgın riskinin ilk gününden itibaren tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda erteleme kararını duyurmuştuk. Cuma günü yapılan toplantıda cezaevlerindeki tedbirlerin 30 Nisan'a uzatılmasına karar verildi. Bilim Kurulu önerisiyle tüm çalışanlar vardiye sonrasında izolasyon yerlerinde izolasyona tabi tutulmaktadır. Tedbire riayet eden tüm personelimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tedbirler kalktıktan sonra ilave görüş hakları verilecektir.

    VAKA SAYILARI
    Açık cezaevlerinde testleri pozitif çıkan 17 kişiden 3 ü yaşamını yitirdi. Kapalı cezaevlerinde testleri pozitif çıkan hükümlü ve tutuklu yok. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.

    ADLİYEDE KORONA BİLANÇOSU
    14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır.

    1097 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
    Savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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