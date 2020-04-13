Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altın alması ile birçok kişi hayatını kaybetti. Virüsün Türkiye'de de görülmesi sağlık önlemlerinin arttırılmasına neden oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası uçak ve otobüs seferleri yasaklanmıştı. Birçok kişi seyahat yasağının ne zaman biteceğini merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yollar ne zaman açılır?
SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu. Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden "e-Başvuru" ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler. Şehirler arası yolların ne zaman açılacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.
ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamıyor. İlk etapta 15 gün için alınan kararın uzatılması bekleniyor.
SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?
81 ilin valiliklerine gönderilen genelgelerde, bazı yolculukların seyahat izin belgesine tabi olacağı yazılmıştı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmayan ya da 65 yaş ve üzerinde olan yolculara idari para cezası uygulanıyor. Seyahat kısıtlamasının ne zaman sona ereceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecektir.
Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.
Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.