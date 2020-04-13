SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu. Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden "e-Başvuru" ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler. Şehirler arası yolların ne zaman açılacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamıyor. İlk etapta 15 gün için alınan kararın uzatılması bekleniyor.