Ücretsiz maske e-Devlet başvuru ekranı! Eczaneden bedava maske almak için SMS kodu nasıl alınır?

Eczaneden bedava maske almak için SMS kodu nasıl alınır? Sorusu bugün arama motorlarında oldukça aranılanlar arasına girdi. Bu bağlamda haberimizde ücretsiz maske almanın detaylarını sizler için araştırdık. Eczanelerden alınabilecek ücretsiz maskelerin başvuruları sadece e-Devlet sisteminden yapılabiliyor. e-Devlet Başvuru sayfasında "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları yer alıyor. Ücretsiz maske hizmetinden yararlanmak için bu bilgilerin eksiksiz doldurmalısınız. Peki, e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte başvuruya dair merak edilenler...
ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK
Bakan Koca ücretsiz maskelerle ilgili "Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz, maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaşındaki vatandaşlarımıza maske verilmesine başladık. Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
e-Devlet Başvuru sayfasında "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları yer alıyor. Ücretsiz maske hizmetinden yararlanmak için bu bilgilerin eksiksiz doldurmalısınız.
Vatandaşlara son olarak sistem tarafından şu metin onaylatılıyor;"Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum."
ECZANELERDE MASKE ÜCRETSİZ Mİ?
Eczanelerde maskeler ücretsiz verilecek.
ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin görüşmeleri sonrası alınan karar ile maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılacak. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu yaptığı açıklamada eczanelerden maske dağıtımının bugün başlayacağını açıkladı. Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da bugün başlayacak uygulamanın dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de başlayacağını söyledi.
20-65 YAŞ ARASINDAKİ HER VATANDAŞ BAŞVURABİLİR
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.
Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.
SMS KODU İÇİN MESAJLAR NASIL GELECEK?
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. Sözcü'ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.
E-DEVLET GİRİŞ
Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle kamu kurumlarıyla olan işlerinizin neredeyse tamamını dijital ortamda yapmanızı sağlayan e-Devlet sistemi, resmi işleyişte önemli avantajlar sunuyor. Dijital teknolojinin avantajlarından kamu hizmetlerinde de faydalanılması amacı ile kurulan e-Devlet sistemi, internet ortamındaki vatandaşlık platformudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyin kendi "e-Devlet sayfası" bulunan platformun kullanımı da her geçen gün yaygınlaşıyor. Çünkü pek çok işlemi doğrudan artık e-Devlet sisteminden yapabiliyorsunuz. Durum böyle olunca genellikle e-Devlet giriş işlemlerini nasıl yapacağınız konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabildiğinizden, araştırma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Aslında e-Devlet sistemine giriş işlemleri birkaç farklı alternatifle yapılabildiğinden, herkes için en basit gelen yöntemi kullanabilirsiniz.
E-DEVLET GİRİŞ YÖNTEMLERİ
Vatandaşlık sayfasına/bilgilerine ulaşmak, resmi kurumlarda işlem yapmak veya bilgi almak için e-Devlet sistemini kullanmak zorunda kaldığınızda, e-Devlet giriş işlemlerini birkaç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre en güncel şekilde e-Devlet sistemi giriş yöntemleri ise;
• e-Devlet şifresi,
• Mobil imza,
• e-İmza,
• T.C. Kimlik Kartı,
• İnternet Bankacılığı,
Şeklindedir. Bu giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak, e-Devlet girişini yapabilirsiniz. e-Devlet şifresi ile giriş yönteminin dışındaki tüm giriş yöntemlerinde işlem yapabilme açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. E-Devlet şifresinde ise çok spesifik vatandaşlık bilgisi değişim/güncelleme taleplerinde sınırlama uygulanıyor. Bu kısıtlama temel olarak bireylerin, vatandaşlık bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacı taşıyor.
E-Devlet giriş işlemlerini e-Devlet şifresi kullanarak yapmak, en çok tercih edilen yöntemdir. Çünkü çok basit şekilde temin edilebiliyor ve rahatlıkla işlemler yapılabiliyor.
E-Devlet şifresi sistem için her vatandaşa özel olarak üretilen şifrelerdir. Kendi e-Devlet şifrenizi PTT şubelerine yapacağınız bireysel başvurunuzu T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile gerçekleştirerek, alabilirsiniz.
İlk e-Devlet şifre alımında 2 TL ücret talep edilirken, şifrenizi kaybetmeniz ya da unutmanız gibi durumlarda ise tekrar şifre alımı 4 TL olarak ücretlendiriliyor. Alacağınız e-Devlet şifresi sisteme ilk girişte ya da daha sonraki girişler sırasında isteğinize göre özel bir şifre ile değiştirebilirsiniz. Böylelikle sonraki işlemlerde belirlenen özel şifreyi kullanabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile giriş işlemleri için giriş sayfasında bulunan "E-Devlet Şifresi İle Giriş" penceresinde "T.C. kimlik kartı" ve "e-Devlet şifresi" bilgilerini paylaşmak yeterlidir.