Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.04.2020 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2020 09:15
    ABONE OL

    'da ustası 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazılı yla koronavirüse dikkat çekti

    'un Çarşamba ilçesinde ustası (35), koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına dikkat çekmek için atölyesinde yaptığı mermer mezar başlığına 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı. nı görenlerin fotoğrafını çekip, da paylaştığını belirten Gündüz, "Amacımız ‘evde kal’ çağrısına dikkat çekmek" dedi.

    Mezar taşıyla çağrı yaptı
    İlçede 15 yıldır işiyle uğraşan , koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmadığı zaman yaşanabilecek olumsuzluklara, mesleğiyle dikkat çekmek istedi. Gündüz, atölyesinde ürettiği mermer mezar başlığına, 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı.



    Yazının yer aldığı mezar başlığını atölye önünde görenler ise şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler, fotoğrafladıkları hesaplarında paylaşıp, 'evde kal' çağrısında bulundu.



    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yetkililerin can kayıplarını önlemek için ciddi önlem aldığını kaydeden Tarık Gündüz, uyarıların dikkate alınmasının hayat kurtaracağını söyledi. Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Gündüz, "Vatandaşlarımızın 'evde kal' çağrısına uyması gerekiyor. Eğer kurallara uymazlarsa sonu ölüm olacak, biz de buna dikkat çekmek istedik.



    Mezar taşına 'evde kal' yazdık. Aslında bu olayın gerçek yüzü. 'Evde kal' çağrısına uyulmadığı takdirde önce hastane sonra cami ve en son da mezar taşı var. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur, biz de gerçeği göstermek istedik. Amacımız 'evde kal' çağrısına dikkat çekmektir" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Samsun'da mermer ustası 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşıyla koronavirüse dikkat çekti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri