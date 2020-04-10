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    • 10.04.2020 15:13
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    Son dakika: meydanı yaya trafiğine kapatıldı

    Son dakika haberi... Kent Meydanı, koronavirüs tehdirleri kapmasında yaya trafiğine kapatıldı. ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.

    O medyan yaya trafiğine kapatıldı
    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda salgın nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılmaya devam ediliyor ve günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor.



    Birçok iş yeri de evden çalışma düzenine geçerek çalışanlarını evde tutmaya devam ediyor. Ancak 'un çeşitli noktalarında uyarıları dikkate almayan vatandaşlar için önlemler artırılıyor.



    ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.


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