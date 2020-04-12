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    • 12.04.2020 11:36
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    Bu ilde yasak yok ama kimse sokağa çıkmıyor! tedbirlerine harfiyen uydular

    Yurt genelindeki 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına, diğer şehirler de kulak verdi. 'ta vatandaşlar "" çağrılarına harfiyen uyarak cadde ve sokakları boş bıraktı.

    Bu ilde yasak yok ama kimse sokağa çıkmıyor

    'ta vatandaşlar tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyuyor.

    Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Bayburtlular, cadde ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası kentte büyük bir sessizlik hakim oldu. Özellikle şehrin en işlek olan noktaları Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Saray Bahçesi ve Çoruh Nehri kıyısının da boş kaldığı görüldü.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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