Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.04.2020 18:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 18:36
    ABONE OL

    , 45 gün içinde hizmet vermeye başlayacak

    Sultan 2.Abdulhamit Han'ın mirası olan 'nin, 45 gün içinde restorasyon çalışmaları tamamlanarak Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı bildirildi.

    45 gün içinde hizmet vermeye başlayacak

    'nin, 45 gün içinde restorasyon çalışmaları tamamlanarak Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı bildirildi.

    nden yapılan açıklamada, tarihi binanın belediye tarafından planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği hatırlatıldı.

    Binada restorasyon çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada, tarihi yapının, restorasyon ve yenileme sürecinin ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı belirtildi.

    Hastanenin 45 gün içinde hizmete alınacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla, , İl Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışmalar, Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin yaptığı alan temizliği ve düzenleme çalışmalarıyla başladı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılarak tüm dünyada panik oluşturan salgınına karşı Cumhurbaşkanlığı ve önlemlerini artırarak devam ediyor. ve Sancaktepe'de startı verilen iki yeni hastanenin ardından restorasyon projeleri İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan eski Askeri Hastanenin de restorasyon sürecinin 45 gün içinde tamamlanması ve göğüs hastalıkları hastanesi olarak hizmete açılarak hastalara hizmet vermesi planlanıyor."


    SULTAN II. ABDÜLHAMİD YAPTIRMIŞTI
    Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi Sultan II. Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hadımköy'de yaptırılan ve askeri hastane yıllar içerisinde adeta harabeye dönmüştü.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi, 45 gün içinde hizmet vermeye başlayacak
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri