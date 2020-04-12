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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun paylaştı: Başkan Erdoğan gece gündüz demeden milleti için çalışıyor

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Altun paylaşımında, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım..." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan milleti için çalışıyor
    İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

    Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.


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