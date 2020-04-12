Son dakika: İletişim Başkanı Altun paylaştı: Başkan Erdoğan gece gündüz demeden milleti için çalışıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım... pic.twitter.com/JdipIyPXmA— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 12, 2020
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.
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