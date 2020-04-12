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    • 13.04.2020 00:47
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    Cumhurbaşkanlığı'ndan '' açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır

    yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır." ifadelerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan Süleyman Soylu açıklaması
    yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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