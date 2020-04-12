Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır." ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 12, 2020
Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır.
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