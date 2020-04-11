İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tebrik mesajı gönderdi.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz.



Kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Şanlıurfalı vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/xQgNBawcjB — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 11, 2020