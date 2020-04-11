İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tebrik mesajı gönderdi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 11, 2020
Kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Şanlıurfalı vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/xQgNBawcjB
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.