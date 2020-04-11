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    • 11.04.2020 15:48
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    Başkan Erdoğan, 'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

    Son dakika haberi... Başkan , 'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü sebebiyle ve Büyükşehir Belediye Başkanı 'e tebrik mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan'dan kutlama mesajı

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı 'e tebrik mesajı gönderdi.

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