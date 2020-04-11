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    • 11.04.2020 13:43
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    Son dakika: grupları ev ev dağıtımına başladı

    Son dakika haberine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından " grupları" tarafından evlere dağıtımı başladı.

    Vefa grupları ev ev ekmek dağıtımına başladı

    İçişleri Bakanlığı tarafından 11-12 Nisan tariflerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ihtiyaçlarını " Sosyal Destek Grupları" karşılamaya başladı.

    BAKANLIK DUYURMUŞTU
    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

    Ankara ve 'da pek çok bölgede ekmek dağıtımı sürüyor.


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