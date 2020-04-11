Fırınlar açık mı? Fırınlar, marketler bugün açık mı? Ekmek almak yasak mı?

Ekmek almak yasak mı? Fırınlar açık mı? Fırınlar marketler bugün açık mı sorusuna yanıt arıyor. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararının alınmasının ardından, bugün günün ilk saatlerinde Türkiye sokakları sessizliğe büründü. Ancak market alışverişi yapmak isteyen veya ekmek almak isteyen kişiler ekmek almak yasak mı sorusuna yanıt arıyor. Fırınlar marketler bugün açık mı? Yanıtı haberimizde!
FIRINLAR AÇIK MI?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek"
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek." dedi.
Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun bulunmadığını söyledi.
Bütün fırınların bilgilendirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:
"Fırınlarımız çalışacak. Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün önemli. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada marketlerin durumuna da değindi. "Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Sadece marketler açık değil." Açıklamasında bulunan Soylu, "Vatandaşlarımızı korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine bir bulaşa kapılmak için marketlerde veya fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini belirtmek istiyorum." dedi.
AÇIK OLACAK İŞYERLERİ
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı.
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;
Bu kapsamda;
1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER
10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Sokağa çıkma yasağı 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar sürecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.