Datça deprem son dakika şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler!

Son dakika... Datça deprem şiddeti kaç? Datça'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli AFAD son depremler listesi araştırılıyor. Datça deprem son dakika şiddeti kaç? AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Datça açıklarında bir deprem meydana geldi.

DATÇA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem TSİ 13.22'de meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2020.04.11 13:35:17 35.3242 26.1512 3.0 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 13:22:54 35.2967 26.0713 12.7 -.- 4.8 4.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 10:57:43 38.9702 27.9060 18.0 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 10:38:41 38.8953 39.8335 16.0 -.- 2.4 -.- OBUZBASI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel

2020.04.11 09:50:29 38.4857 39.2725 2.3 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.11 09:31:20 36.8575 29.1510 2.3 -.- 1.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.04.11 08:22:48 39.3178 40.8785 7.6 -.- 2.3 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.04.11 08:18:17 39.3105 40.8720 9.3 -.- 2.6 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.04.11 08:01:41 39.1008 27.8445 8.9 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.11 07:34:11 39.0928 27.9465 6.7 -.- 1.9 -.- ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 07:17:00 38.9970 27.8695 15.0 -.- 1.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 07:16:59 37.4607 35.9575 5.4 -.- 1.6 -.- YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.04.11 07:11:35 39.0485 27.8842 15.9 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 07:09:46 39.0407 27.8590 9.7 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel