Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Nisan koronavirüs vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

"TÜRKİYE TEDAVİDE CİDDİ BAŞARI GÖSTERİYOR"

Bakan Koca açıklamasında, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." ifadelerine yer verdi.

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

24 SAATTE 542 HASTA TABURCU EDİLDİ 542 HASTA TABURCU EDİLDİ

Tabloya göre bugün yapılan 33 bin 170 koronavirüs testinden 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, 542 hasta da iyileşerek taburcu edildi.

TOPLAM VEFAT SAYISI 1101'E YÜKSELDİ

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı 1101, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1626, toplam entübe hasta sayısı 1021, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 olarak yer aldı.