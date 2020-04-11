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    • 11.04.2020 20:17
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    Son dakika: vaka ve vefat sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 52 bin 167 oldu. Can kaybı ise 1101'e yükseldi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    "TÜRKİYE TEDAVİDE CİDDİ BAŞARI GÖSTERİYOR"
    Bakan Koca açıklamasında, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." ifadelerine yer verdi.

    24 SAATTE 542 HASTA TABURCU EDİLDİ 542 HASTA TABURCU EDİLDİ
    Tabloya göre bugün yapılan 33 bin 170 koronavirüs testinden 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, 542 hasta da iyileşerek taburcu edildi.

    TOPLAM VEFAT SAYISI 1101'E YÜKSELDİ
    Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı 1101, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1626, toplam entübe hasta sayısı 1021, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 olarak yer aldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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