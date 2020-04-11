İstanbul Valiliğinden toplu taşıma kararı!

İstanbul Valiliği, Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan 'Toplu Taşıma Araçlarında Sosyal Mesafenin Korunmasına Yönelik Tedbir ve Kararlar'ı duyurdu.