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    • 11.04.2020 18:58
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    Valiliğinden toplu taşıma kararı!

    Valiliği, Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan 'Toplu Taşıma Araçlarında Sosyal Mesafenin Korunmasına Yönelik Tedbir ve Kararlar'ı duyurdu.

    İstanbul Valiliğinden toplu taşıma kararı!

    İstanbul Valiliği, Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan 'Toplu Taşıma Araçlarında Sosyal Mesafenin Korunmasına Yönelik Tedbir ve Kararlar'ı duyurdu.

    İşte o kararlar:

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