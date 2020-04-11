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    Sağlık Bakanı Koca'dan le mücadele mesajı: Ödün vermemekte kararlıyız

    Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden le mücadelede kararlılık mesajı verdi. Koca yaptığı açıklamada, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. " ifadelerine yer verdi.

    Koca'dan virüsle mücadelede kararlılık mesajı

    Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden le mücadelede kararlılık mesajı verdi. Koca yaptığı açıklamada, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

    Koca'nın açıklaması şu şekilde:
    31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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