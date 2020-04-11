Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden koronavirüsle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Koca yaptığı açıklamada, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.