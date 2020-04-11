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    • 12.04.2020 06:22
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    Son dakika: Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde

    Son dakika haberine göre, Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, 'ın Amasra ilçesine 182 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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