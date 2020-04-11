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    Son ler: Muğla'nın ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem |

    haberi... Muğla'nın ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. 'dan yapılan açıklamada, "'nde Datça açıklarında saat 13.22'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verildi. İşte son depremler.

    Datça açıklarında korkutan deprem

    'nde 4,7 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 17,8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Datça açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.



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