Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca'nın üniversite hastaneleriyle yaptığı video konferans görüşmesine, İstanbul, Hacettepe, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi ve İnönü üniversitelerinin rektörleri, tıp fakültesi dekanları ve hastane başhekimleri katıldı.

Pandemi döneminde yükün, kamu hastaneleriyle beraber üniversite ve özel hastanelerin de omuzlarında olduğunu vurgulayan Koca, taramaların artışıyla vaka sayısının arttığını ifade etti. Artışın ciddi bir oranda olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Esas olarak Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli." dedi.



81 ilimizin İl Sağlık Müdürleriyle, Bakan Yardımcılarımız ve Genel Müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, Üniversite Rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık. pic.twitter.com/adfSXhecRt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

"YOĞUN BAKIMDA YATIŞ GÜN SAYISININ AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bakan Koca, hastalara erken tanı konulmasının ve dünyadan farklı şekilde Hidroksiklorokin'in ayaktan hastalarda bile yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttığını söyledi. Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir. pic.twitter.com/SHEZg1JL4M — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

"Devamında özellikle Favipiravir'i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini görüyoruz. Onun da özellikle yoğun bakıma geçişi düşürdüğünü ama esas yoğun bakım döneminde bizim personelimizin, çalışanlarımızın yoğun bakım pratiğinin de bunda önemli bir katkısının olduğunu görüyoruz. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın, yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz."





Görüşmede, üniversite hastanelerinin pandemi ile mücadeledeki katkısı, hastalara uygulanan tedavi protokolleri, yatak doluluk oranları, tıbbi cihaz ve malzeme stokları ve ihtiyaçları ele alındı. Katılımcılar, malzeme ve ilaç ihtiyaçlarını hızla karşılayan Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.



