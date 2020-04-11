Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.04.2020 05:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2020 05:46
    ABONE OL

    Son dakika: 'da 4,7 büyüklüğünde ! Son depremler

    Son dakika haberine göre, 'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde meydan geldi. Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    İran'da korkutan deprem

    'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde meydan geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



    SON DEPREMLER
    Detay 12.04.2020 05:31:09 DDA 43.2275 31.4018 12.29 Mw 4.2 - - - - Karadeniz, 182.22 km. Amasra (Bartin) 471326
    Detay 12.04.2020 05:23:10 DDA 38.4255 44.3518 6.75 Mw 4.7 Iran Khoy - - - 471324
    Detay 12.04.2020 04:52:11 DDA 38.3676 39.0495 7.02 ML 2.4 Türkiye Elazig Sivrice - - 471323
    Detay 12.04.2020 04:45:23 DDA 38.3643 39.0665 7.02 ML 3.3 Türkiye Elazig Sivrice - - 471322
    Detay 12.04.2020 01:50:22 DDA 35.9700 29.3720 30.00 ML 2.0 - - - - Akdeniz, 22.58 km. Kas ()


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Son depremler
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri