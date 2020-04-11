İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Detay 12.04.2020 05:31:09 DDA 43.2275 31.4018 12.29 Mw 4.2 - - - - Karadeniz, 182.22 km. Amasra (Bartin) 471326
Detay 12.04.2020 05:23:10 DDA 38.4255 44.3518 6.75 Mw 4.7 Iran Khoy - - - 471324
Detay 12.04.2020 04:52:11 DDA 38.3676 39.0495 7.02 ML 2.4 Türkiye Elazig Sivrice - - 471323
Detay 12.04.2020 04:45:23 DDA 38.3643 39.0665 7.02 ML 3.3 Türkiye Elazig Sivrice - - 471322
Detay 12.04.2020 01:50:22 DDA 35.9700 29.3720 30.00 ML 2.0 - - - - Akdeniz, 22.58 km. Kas (Antalya)
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