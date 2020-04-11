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    • 11.04.2020 20:21
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    Fethiye'de sokağa çıkma yasağını delen 40 kişiye para cezası kesildi

    Polis ekipleri koronavirüse tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin denetimlerini sürdürüyor. ’nın Fethiye sokağa çıkma yasağını delen 40 kişiye toplam 31 bin 560 lira ceza kesildi.

    Sokağa çıkma yasağını delenlere ceza yağdı

    Polis ekipleri koronavirüse tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

    Muğa Fethiye Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı. Alınan bilgiye göre, İlçe ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardındankavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezdi.

    40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
    Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye, 31 bin 560 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı. İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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