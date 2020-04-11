Polis ekipleri koronavirüse tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Muğa Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardındankavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezdi.

40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye, 31 bin 560 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı. İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.