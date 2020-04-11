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    11 Nisan : İstanbul, Ankara, İzmir korona görülen il, ilçe, mahalle hangileri?

    ! 11 Nisan korona görülen il, ilçe, mahalle hangileri sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul, Ankara, İzmir Corona virüs canlı harita akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün yeni vaka ve vefat sayıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Yeni vaka sayılarını dün basın toplantısıyla duyuran Bakan Koca; yeni vaka sayısını 4.747 ölü sayısını ise 98 olarak açıklamıştı. Haberimizden Türkiye Corona virüs canlı haritaya ulaşabilir, dünyadaki yeni vaka ve toplam vaka sayılarını da görebilirsiniz.

    11 Nisan Corona virüs canlı harita: İstanbul, Ankara, İzmir korona görülen il, ilçe, mahalle hangileri?

    Corona virüs canlı harita 11 Nisan! İstanbul, Ankara, İzmir korona görülen il, ilçe, mahalle hangileri? Corona canlı harita vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yeni vaka sayıları açıklanıyor. Sadece ülkemizde de değil dünya genelinde veriler günlük olarak duyuruluyor. Hazırladığımız özel haritadan 11 Nisan Corona virüs canlı haritaya ulaşabilir, hem Türkiye hem dünya geneli yeni vaka, ölü sayılarını ve toplam verileri görebilirsiniz. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir korona görülen iller, ilçeler mahalleler!

    CORONA ÖLÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    11 Nisan Sağlık Bakanlığı Corona tablosu açıklandı.

    Bugünkü test sayısı: 33.170

    Bugünkü vaka sayısı: 5.138

    Bugünkü vefat sayısı: 95

    Bugünkü iyileşen sayısı: 542

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    10 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrası vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi;

    Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sayısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu.

    9 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.

    9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU!

    Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4056, iyileşen hasta sayısı 296, vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti.

    Toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı 2142 oldu.

    Sağlık Bakanı Koca: Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 296'sının daha şifa bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."

    6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

    Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.

    Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

    "Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

    Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

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