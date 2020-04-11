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    • 11.04.2020 12:27
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    'daki kavganın sebebi ekmek kuyruğu değil sı çıktı

    haberi...  'da dün gece " yasağı sonrası ekmek kuyruğunda kavga çıktı" diye sosyal medyada sunulan görüntülerin sı sonrası yaşandığı bir mekânın güvenlik kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Görüntülerde, Motosikletli iki kişinin arkasından bir otomobilin vurması sonrası kavganın fitilinin ateşlendiği anlaşılıyor.

    Ekmek değil trafik kavgası!

    İstanbul 'daki ekmek kavgası diye sunulan kavganın sı sonrası ortaya çıktığı belirlendi. Motosikletli iki kişi yolda ilerlerken, arkadan bir otomobilin motosiklete vurması sonrası yaşanan kavga yakın bir mekânın kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada ekmek kavgası olarak sunulan görüntüler muhalif kesimler tarafından ekmek kavgası olarak sunmuştu.

    TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA ÇIKTI
    İstanbul'daki Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde çıkan kavgada kavganın yaşandığı yakın bir mekânın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşın görüntüde görüntüyü anlatan vatandaş, "Dün akşam ekmek kavgası dedikleri olay, motorlu gelecek, iyi bakın ve araba vurdu. Motorlu uçtu. Kavga başlıyor.



    Ekmek kavgası dedikleri olay budur. Tamamen trafik kazasıdır. Buradan vatandaşlar geliyor, ekmek sırasındaki insanlar ve kavga başlıyor. Buyurun. Ekmek sırasında çıkan bir kavga değildir, trafik kazasında çıkan bir kavgadır"     diye anlattı.

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