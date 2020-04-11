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    • 11.04.2020 19:15
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    Küçükçekmece'de polise saldıran zorbaların sicilleri kabarık çıktı!

    'de sokağa çıkma yasağına uymayan bir grup zorba polisin uyarılarına tepki göstererek olay çıkardı. Polislere saldıran grup takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların , yaralama ve suçlarından kayıtları olduğu ortaya çıktı.

    Polise saldıran zorbaların sicilleri kabarık çıktı!

    'de sokağa çıkma yasağına uymayan bir grup zorba polisin uyarılarına tepki göstererek olay çıkardı.

    Polislere saldıran grup takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    CİNSEL İSTİSMAR VE UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYITLARI VAR
    Gözaltına alınan şahısların , yaralama ve suçlarından kayıtları olduğu ortaya çıktı.

    İŞTE SALDIRGANLARIN SİCİLLERi:
    1-15.05.1994 Bitlis/Merkez doğumlu H. H
    -Çocuğun Cinsel İstismarı

    2-20.10.1970 Bitlis doğumlu H. H
    -Kasten Yaralama
    -Taskirle Yaralama

    3-27.07.2001 Bitlis doğumlu D. H.
    -Kullanmak için uyuşturucu(2 adet)

    4-06.09.2002 Küçükçekmece doğumlu C. H Kaydı yok.

    5-01.09.1984 Bitlis doğumlu İ. H.
    -tehdit

    6-07.07.1995 Bitlis doğumlu H. H.
    -Çocuğun cinsel istismarı

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