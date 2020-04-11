Küçükçekmece'de polise saldıran zorbaların sicilleri kabarık çıktı!

İstanbul Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan bir grup zorba polisin uyarılarına tepki göstererek olay çıkardı.

Polislere saldıran grup takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNSEL İSTİSMAR VE UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan şahısların cinsel istismar, yaralama ve uyuşturucu suçlarından kayıtları olduğu ortaya çıktı.

İŞTE SALDIRGANLARIN SİCİLLERi:

1-15.05.1994 Bitlis/Merkez doğumlu H. H

-Çocuğun Cinsel İstismarı

2-20.10.1970 Bitlis doğumlu H. H

-Kasten Yaralama

-Taskirle Yaralama

3-27.07.2001 Bitlis doğumlu D. H.

-Kullanmak için uyuşturucu(2 adet)

4-06.09.2002 Küçükçekmece doğumlu C. H Kaydı yok.

5-01.09.1984 Bitlis doğumlu İ. H.

-tehdit

6-07.07.1995 Bitlis doğumlu H. H.

-Çocuğun cinsel istismarı