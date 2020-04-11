Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklaması! Corona ölü vaka sayısı kaç oldu? 11 Nisan Corona tablosu yoğun şekilde araştırılıyor. Bakan Fahrettin Koca tarafından her gün vaka, ölü, iyileşen hasta, yoğun bakım ve entübe hasta sayıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, 11 Nisan Corona ölü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'deki son durum için gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, 11 Nisan Cumartesi günlük Sağlık Bakanlığı Corona tablosu!
CORONA ÖLÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
11 Nisan Sağlık Bakanlığı Corona tablosu açıklandı.
Bugünkü test sayısı: 33.170
Bugünkü vaka sayısı: 5.138
Bugünkü vefat sayısı: 95
Bugünkü iyileşen sayısı: 542
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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi;
Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sayısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu.
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Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4056, iyileşen hasta sayısı 296, vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti.
Toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı 2142 oldu.
Sağlık Bakanı Koca: Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 296'sının daha şifa bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."
6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ
Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.
Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:
"Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."
Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası
İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası
İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası
VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
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