Doktorlar ölümcül virüsün başka belirtileri olabileceğini de duyurmuştu. ABD'de bir hastanın Kovid-19 nedeniyle nadir bir beyin hastalığı geliştirmiş olabileceği belirtilmiş, dünya genelinde birçok doktor da bazı Kovid-19 hastalarında ani koku ve tat körlüğü yaşandığını aktarmıştı.

Le Figaro gazetesinin aktardığına göre, henüz bir bilimsel çalışmayla desteklenmese de Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği (SNDV) Kovid-19 hastalığı belirtisi olabilecek bir dizi cilt rahatsızlığı rapor etti.