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    • 10.04.2020 11:15
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    Son dakika: 'de nin yapım çalışmaları başladı! 45 günde bitecek

    Son dakika haberi... 'nin Derince ilçesinde için çalışmalar başladı. 250 yataklı hastanenin 45 günde tamamlanması planlanıyor.

    45 günde bitecek!

    Derince 'nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümüne yapılması planlanan için çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce, arazi üzerinde bulunan ağaçlar başka bir yere dikilmek üzere kökünden sökülerek taşındı.



    Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmalarının ardından hastane inşaatına başlanacak. Corona virüs salgınında kullanılacak olan 250 yataklı hastanenin 45 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

    Öte yandan, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sahra hastanesinin yapımını sosyal medya hesabından "'mızın uhdesinde İbni Sina Mahallesi'nde yer alan eski askeri hastane bölgesine inşa edilecek yaklaşık 250 yataklı sahra hastanesinin inşaatı için saha çalışmalarına başlandı" açıklamasıyla duyurdu.

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