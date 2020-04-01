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    • 01.04.2020 13:13
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    Son dakika: Bakan duyurdu: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nin yollarını bakanlık yapacak

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen nin yolları Bakanlığımızca yapılacak" ifadelerini kullandı.

    Bakan duyurdu: O yollar bakanlığımızca yapılacak

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" ifadelerini kullandı.


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