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    • 10.04.2020 11:17
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Sızma girişiminde bulunan bölgesinde 1, bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 /’li terörist etkisiz hale getirildi.

    Bakanlık açıkladı: Terör örgütüne bir darbe daha
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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