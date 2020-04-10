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    Başkan Erdoğan'ın Covİd-19 diplomasisi

    Başkan Erdoğan, yoğun Coronavirüs diplomasisine devam etti. İki zirveye video konferans yöntemiyle katıldı, 10 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündem, salgınla mücadeleydi...

    Covİd-19 diplomasisi
    Dünya liderleri, virüse karşı birlik beraberlik örneği gösterdi. Başkan Erdoğan, Coronavirüs ile mücadelede alınan tedbirleri yakından takip etti. Bir yandan da dünya liderleriyle Corona diplomasisi gerçekleştirdi. Dörtlü Suriye zirvesi 17 Mart tarihinde, Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlendi. 26 Mart'taki G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans sistemiyle katıldı. 10 devlet lideriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sağlık malzemeleri ulaştırılan 7 ülkenin liderine işbirliğinin önemine dikkat çeken mektuplar gönderdi.

    EMNİYET HUZUR KAPISI
    Erdoğan, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı nedeniyle kutlama mesajı gönderdi. Emniyet mensuplarının fedakarca görev yaparak, millet için her zaman huzur, güven ve şefkat kapısı olduğunu söyledi.




    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 7 ülkeye maske, tulum ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.




    Başkan Erdoğan, kabine toplantılarında bakanlardan virüs salgınındaki son durumla ilgili bilgi aldı.




    Corona ile mücadelede yeni aşamaya geçildi. Başkan Erdoğan, 'daki Sancaktepe ve arazilerine 2 yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Dün, bölgede çalışmalar devam etti.



    Hasan AY

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