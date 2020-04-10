Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.







Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından insanlar fırınlar, marketler ve akaryakıt istasyonlarına akın etti ancak içlerinde öyle birisi vardı ki aldığı Luppo ile sosyal medyanın gündemini belirledi.







KOLA ALDI SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Bir başka vatandaş ise sokağa çıkma yasağı kararının ardından aldığı ik şişe kola ile sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.



İşte sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından markete koşup Luppo ve kola alan vatandaşlara verilen birbirinden komik tepkiler...









