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    • Yaşam
    • 11.04.2020 01:36
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    • 11.04.2020 01:47
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    Sokağa çıkma yasağı kararının ardından markete koşup aldı! yı salladı...

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'de 31 ilde bu geceden itibaren saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın ardından insanlar marketlere ve fırınlara akın etti ancak içlerinde öyle birisi vardı ki aldığı ile nın gündemini belirledi. İşte sosyal medyaya damga vuran Luppo alan vatandaşa verilen tepkiler...

    Markete koşup Luppo aldı! Sosyal medyayı salladı...

    Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle 'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.



    Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından insanlar fırınlar, marketler ve akaryakıt istasyonlarına akın etti ancak içlerinde öyle birisi vardı ki aldığı ile nın gündemini belirledi.



    KOLA ALDI SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
    Bir başka vatandaş ise sokağa çıkma yasağı kararının ardından aldığı ik şişe kola ile sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

    İşte sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından markete koşup Luppo ve kola alan vatandaşlara verilen birbirinden komik tepkiler...




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