Donald Trump'tan koronavirüs hakkında kritik açıklama: 2 milyonu aştı
Koronavirüs salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı 500 bine yaklaştı. Geçtiğimiz günlerde ölü sayısının 100-200 bin arasında olmasının beklendiğini açıklayan Donald Trump, salgınla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
10.04.2020 07:42
- Son Güncelleme: 10.04.2020 07:42
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan yeni tip corona virüs (covid-19) testlerinin sayısının 2 milyonu aştığını duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.
Virüs ile mücadelede emeği geçen herkese teşekkür eden Trump, "Şu anda neler olduğunu ve bizim nerede durduğumuzu biliyorsunuz.
Umuyorum ki çok ama çok yakın bir zamanda ülkemizin çarkları yeniden dönmeye başlayacak. Halkımız, hep birlikte milletimiz, tarihindeki en asil bölümü yazıyor." ifadesini kullandı.
Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da yoğun bakımdan çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Trump, Johnson'a acil şifalar diledi.