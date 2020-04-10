Corona virüs Türkiye son durum! Corona haritası Türkiye’de en çok vaka hangi illerde? Sağlık Bakanlığı tablosu

Corona virüs Türkiye son drum nedir? Türkiye Corona haritası yoğun şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tablosu, ülkemizdeki son verileri detaylı şekilde açıklıyor. Peki, Türkiye'de en çok vaka hangi illerde? Türkiye dünya genelinde Corona virüsünün en çok görüldüğü 9. ülke konumunda bulunuyor. Şu ana kadar Türkiye'de 42.282 vaka tespit edildi. Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 31 gün geçti. Sağlık Bakanlığı her gün, vaka, can kaybı ve iyileşenlerin sayısını açıklarken bir aylık (30 günlük) veriler ortaya çıkmış oldu.

TÜRKİYE VAKA SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu.