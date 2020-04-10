Corona virüs Türkiye son durum! Corona haritası Türkiye’de en çok vaka hangi illerde? Sağlık Bakanlığı tablosu

Corona virüs Türkiye son drum nedir? Türkiye Corona haritası yoğun şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tablosu, ülkemizdeki son verileri detaylı şekilde açıklıyor. Peki, Türkiye'de en çok vaka hangi illerde? Türkiye dünya genelinde Corona virüsünün en çok görüldüğü 9. ülke konumunda bulunuyor. Şu ana kadar Türkiye'de 42.282 vaka tespit edildi. Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 31 gün geçti. Sağlık Bakanlığı her gün, vaka, can kaybı ve iyileşenlerin sayısını açıklarken bir aylık (30 günlük) veriler ortaya çıkmış oldu.
TÜRKİYE VAKA SAYISI SON DURUM!
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.
CORONA VİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE GENELİ
İSTANBUL CORONA DAĞILIMI HARİTASI!
İstanbul'da tespit edilen Corona vakalarının haritası aşağıdaki şekilde oldu.
ANKARA CORONA DAĞILIMI HARİTASI!
Ankara'da tespit edilen Corona vakalarının haritası aşağıdaki şekilde oldu.
İZMİR CORONA DAĞILIMI HARİTASI!
İzmir'de tespit edilen Corona vakalarının haritası aşağıdaki şekilde oldu.
KOCAELİ CORONA DAĞILIMI HARİTASI!
Kocaeli'de tespit edilen Corona vakalarının haritası aşağıdaki şekilde oldu.
SAKARYA CORONA DAĞILIMI HARİTASI!
Sakarya'da tespit edilen Corona vakalarının haritası aşağıdaki şekilde oldu.
ZONGULDAK CORONA DAĞILIMI HARİTASI!
Zonguldak'ta tespit edilen Corona vakalarının haritası aşağıdaki şekilde oldu.
VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
9 NİSAN TÜRKİYE KORONA ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.
8 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?
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