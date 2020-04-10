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    Dikkat! Koşarken de virüs kapabilirsiniz! Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma!

    ’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 1 milyon 600 bin kişiye bulaştı, 100 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsten korunmak için evde kalınması gerektiğine ilişkin uyarılar peş peşe geldi. Ancak havanın ısınmasıyla birlikte güneşi görenler spor yapmak amacıyla koşmaya çıkmaya başladılar. ’nde yapılan bir araştırmada, insanların koşarken virüsü nasıl yaydığı video simülasyonuyla ele alındı. Yapılan çalışmaya göre birisinin arkasından koşarken en az üç metre mesafe bırakmak gerekiyor.

    Dikkat! Koşarken de virüs kapabilirsiniz!

    Yeni bir araştırma i uzmanlar tarafından hazırlanan video simülasyonu iki senaryo gösteriyor. Biri iki kişinin yan yana koşması diğeri ise birinin, diğerinin arkasında koşması.

    Peki, sosyal mesafe için koşarken arada bırakılması gereken mesafe ne kadar?
    Birçok ülkede sıraya girerken, bir yerde otururken arada bırakılması gereken mesafeyi bir ya da iki metre olarak belirtildi. Ancak araştırmacılar koşarken bu durumun farklı olduğunu keşfetti.

    Bir kişi, koşarken havada asıla kalan damlacıklar nedeniyle, arkasından koşanlara virüsün yayılmasına neden olabiliyor.

    Bazı epidemiyologlar, insanlar arasındaki mesafenin yeterli olmadığını, insanlar arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerektiğini söylüyor.



    nden Profesör Bert Blocken ve simülasyon teknolojisi şirketi Ansys tarafından hazırlanan videoda, damlacıkların yürürken, koşarken veya bisiklet sürerken altı metreye kadar yayılabildiği gösteriliyor. Araştırmacıların söylediğine göre biriyle yan yana koşmak, onların arkasında koşmaktan daha güvenli olabilir. Uzmanlar, bu şekilde herhangi bir damlacıkla doğrudan temasa geçilmediğini belirttiler. Simülasyona göre bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında damlacıklar koşucuların yanlarına değil, arkalarına doğru yayılıyor.



    Ansys şirketinin sağlık mühendisi Marc Horner "biri öksürdüğünde ya da hapşırdığında damlacıklar havada asılı kalır ve siz iki metre arkasında koşarsanız, bu damlacıklara doğru koşuyor olacaksınız. İki metrelik bir mesafe, damlacıkların yere düşmeleri için yeterli zamanı vermiyor" dedi.

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