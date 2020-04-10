Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2020 21:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 21:26
    ABONE OL

    İletişim Başkanı Altun'dan virüsle mücadele mesajı: Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla...

    İletişim Başkanı , le mücadele kapsamında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında "Zorlu süreci el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan #koronavirüs ile mücadeleye devam !" ifadelerine yer verdi.

    Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla

    İletişim Başkanı , le mücadele kapsamında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Altun yaptığı videolu paylaşımda "Zorlu süreci el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan #koronavirüs ile mücadeleye devam Türkiyem!" ifadelerine yer verdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel İletişim Başkanı Altun'dan virüsle mücadele mesajı: Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri