İletişim Başkanı Altun'dan virüsle mücadele mesajı: Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Altun yaptığı videolu paylaşımda "Zorlu süreci el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan #koronavirüs ile mücadeleye devam Türkiyem!" ifadelerine yer verdi.