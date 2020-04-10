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    • 10.04.2020 21:41
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    'ya maske takan 'dan 'evde kal' çağrısı

    Baykar Teknik Müdürü , Twitter hesabından hem müjde verdi hem de çağrıda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrısında bulunan Bayraktar, 'nın uçuş için gün saydığını duyurdu.

    Bayraktar'dan 'evde kal' çağrısı

    Baykar Teknik Müdürü , 2. prototipine taktığı maskeyle farkındalık oluşturarak, vatandaşlara korona virüse karşı "evde kal" çağrısında bulundu.

    "EVDE KAL" ÇAĞRISI
    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla korona virüse karşı maske takmanın ve evde kalmanın önemine vurgu yaptı.

    Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipe maske taktığı anların fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Akıncı 2. prototip uçuşa gün sayarken. 500 km/sa hızla uçarken virüsten korunmanın yolunu bulmamız gerekiyordu. Sanırım bir çözüm bulduk. Maske tak ve #EvdeKal Türkiye" ifadelerini kullandı.

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