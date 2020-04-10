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    'li , Cumhuriyet Gazetesi’nin " yatakları yetersiz" haberini yalanladı

    Genel Başkan Yardımcısı ve avukat , Cumhuriyet Gazetesi’nin "Ege'de yatakları yetersiz kalacak" haberini yalanladı. Dağ, "Birtakım ideolojik ve siyasi yapılardan eksik ve yetersiz bilgi alarak haber yapacağınıza, keşke ilgili kamu kurumundan bilgi alsaydınız. Şu anda 'de kamu ve özel hastanelerde, erişkin, çocuk ve yenidoğan olmak üzere 1904 yoğun bakım yatağı bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 52." dedi.

    Hamza Dağ'dan Cumhuriyet'e yalanlama

    Genel Başkan Yardımcısı ve avukat 'nin "Ege'de yoğun bakım yatakları yeterli mi?" başlıklı manşet haberini yalanladı.

    , şu anda 'de bin 904 yatağı bulunduğunu, doluluk oranın da yüzde 52 olduğunu açıkladı.

    Dağ; hastalıkla mücadelede çok önemli bir yeri olan kullanıma hazır ventilatörlerin yüzde 75'inin şu an boş durumda bekletildiğini, ek olarak yedekte 204 adet ventilatör bulunduğunu kaydetti.

    DAĞ: "1904 YOĞUN BAKIM YATAĞI BULUNUYOR VE DOLULUK ORANI YÜZDE 52"
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberini eleştirerek, şunları söyledi:

    "Birtakım ideolojik ve siyasi yapılardan eksik ve yetersiz bilgi alarak haber yapacağınıza, keşke ilgili kamu kurumundan bilgi alsaydınız. Şu anda İzmir'de kamu ve özel hastanelerde, erişkin, çocuk ve yenidoğan olmak üzere 1904 yoğun bakım yatağı bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 52"

    "VENTILATÖRLERİN YÜZDE 75'İ ŞU AN BOŞ DURUMDA, YEDEKTE 204 ADET VENTILATÖR BULUNUYOR"
    "Bununla beraber, hastalıkla mücadelede çok önemli bir yeri olan ventilatör sayısında da herhangi bir sorun bulunmuyor. Kullanıma hazır ventilatörlerin yüzde 75'i şu an boş durumda bekletiliyor ve ek olarak, yedekte 204 adet ventilatör bulunuyor."

    "İZMİR MÜSTERİH OLSUN…"
    "İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından olası her durum için, gerektiğinde uygulanmak üzere planlar hazırlandı. İzmir müsterih olsun, yaşanılan bu süreç, sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklık olmadan başarılı ve sağlıklı bir şekilde yürütülecek ve neticelenecektir."

    KENAN KIRAN / SABAH

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