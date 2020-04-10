Yeryüzünde 210 ülke ve bölgeye yayılan, 1 milyon 600 binden fazla insana bulaşan corona virüs modern zamanların en büyük kabusuna yol açtı. Can kaybının bugün 100 bini bulması bekleniyor.
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun corona virüs salgınını reddettiği ve insanlara sosyal mesafe kurallarına uymamayı öğütlediği Brezilya'da, ülkenin en büyük mezarlığı Vila Formosa.
Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'daki mezarlıkta corona virüs kurbanlarının gömüldüğü alanlar, uydudan görüntülendi. Brezilya'da son 24 saatte 134 hasta yaşamını yitirdi, can kaybı 1000'e yaklaştı.
Almanya'da öğrenciler kuşkonmaz hasadı yapan çiftçilere yardım ediyor, fotoğraf Lohmar kentindeki bir çiftlikte çekildi. Vakaların 120 bine yaklaştığı Almanya'da son bir günde 266 can kaybı kayıtlara geçti.
Romanya'ınn Cluj kentindeki havalimanında ise, mevsimlik işçiler Almanya'ya kuşkonmaz hasadına gitmek için bekliyor. AP haber ajansı, 1800'ü aşkın Romen işçinin 12 uçuşla üç ayrı Alman kentine uçacağını bildiriyor.
Ürdünlü judocu Hadel Alami, antrenmanlarını artık başkent Amman'daki evinin çatışısında yapıyor. İki günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanan Ürdün'de bugüne kadar 7 ölüm gerçekleşti, 372 test pozitif sonuç verdi.
Çekya'da ordu mensubu bir asker insanlara corona virüs testi yaptıktan sonra koruyucu kıyafetlerini dezenfekte ediyor. Avrupa ülkesinde 5 bin 589 insana Covid-19 teşhisi konuldu.
Polonya'nın Gdynia kentinde bir kadın tarafından yapılan koruyucu kıyafetleri giyen erkekler poz veriyor. Karantina uygulanan Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da 5 bin 742 Covid-19 vakası belirlendi. Son 24 saatteki artış ise, 167.
Corona virüs savaşında dünyaya örnek olan Güney Kore'de tespit edilen yeni vaka sayısı sadece 27 oldu. Böylece ülkede arka arkaya dokuzuncu kez günde 100'den daha az yeni vaka kayda geçmiş oldu. Ana muhalefet partisinin adayı Hwang Kyo-ahn, başkent Seul'de maske takarak kampanyasını yürütüyor. Güney Kore, her vakayı yakın takibe alıp, virüs yayılma zincirini kısa zamanda tespit edip bütün kişileri sıkı izolasyon altına alarak mücadele etmeye dayalı bir yöntem uyguluyor.
Can kaybının son 24 saatte 496 artışla 3 bin 19'u bulduğu Belçika'da bir cenaze evi.Yaşamını yitirenler, koruyucu kıyafet giymiş çalışanlar tarafından son yolculuğuna hazırlanıyor.
Bir corona virüs kurbanı artık son yolculuğuna hazır, birleştirilen ellerinin arasına bir gül bırakılmış ve birazdan tabuta yerleştirilecek. Belçika'da 26 bin 667 insan corona virüse yakalandı, son bir günde 1684 test pozitif çıktı.
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