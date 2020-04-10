Corona virüs savaşında dünyaya örnek olan Güney Kore'de tespit edilen yeni vaka sayısı sadece 27 oldu. Böylece ülkede arka arkaya dokuzuncu kez günde 100'den daha az yeni vaka kayda geçmiş oldu. Ana muhalefet partisinin adayı Hwang Kyo-ahn, başkent Seul'de maske takarak kampanyasını yürütüyor. Güney Kore, her vakayı yakın takibe alıp, virüs yayılma zincirini kısa zamanda tespit edip bütün kişileri sıkı izolasyon altına alarak mücadele etmeye dayalı bir yöntem uyguluyor.