Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı.



Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Evimizi terketmeyelim

Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim

Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim

Sabretmeye, inzivaya devam edelim

İnanmaya devam edelim#BirlikteBaşaracağız Türkiye 🇹🇷 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 9, 2020