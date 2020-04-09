Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.04.2020 12:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 12:32
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan çok önemli virüs uyarısı: Kesinlikle terk etmeyin!

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" uyarısında bulundu.

    Bakan Soylu uyardı: Kesinlikle terk etmeyin!

    , Twitter hesabından açıklama yaparak, virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı.

    Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu'dan çok önemli koronavirüs uyarısı: Kesinlikle terk etmeyin!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri