Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı.
Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
Evimizi terketmeyelim— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 9, 2020
Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim
Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim
Sabretmeye, inzivaya devam edelim
İnanmaya devam edelim#BirlikteBaşaracağız Türkiye 🇹🇷
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