Evde kal ama hareketsiz kalma

Salgın nedeniyle herkes eve kapandı. Hareketsiz yaşam kiloları artırdı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, basit egzersizlerin her gün yapılması gerektiğini açıkladı: Düzenli egzersizin, yaşla ilgili ölümlerin azalması ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Egzersizler, hafiften ağıra doğru ısınarak başlar soğuyarak bitirilir. Bu egzersizlerle, vücut esnekliği ve direncin artırılması hedeflenir. Sarkmayı da önler. Yapılan nefes egzersizleriyle, kalbe yardımcı olunur. Unutmamalıyız ki hareket azlığı; düşme riskinin artmasına, kemik erimesine, depresyona, nefes darlığına, unutkanlığa neden olur. Böylece kişiler içine kapanır ve asosyalleşirler.