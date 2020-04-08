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    • 08.04.2020 17:23
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    Son dakika: 'ndan koronavirüsle mücadele mesajı: Dayanışmayla üstesinden geleceğiz

    Son dakika haberleri... , "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

    Bakandan koronavirüsle mücadele mesajı

    Son dakika haberleri... , "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor...

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