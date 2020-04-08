Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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