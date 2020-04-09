PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.
Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi."
Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KpNQD8cjjI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2020
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