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    • 09.04.2020 12:39
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    'ya bir darbe daha! Hepsi ele geçirildi

    Son dakika haberi... Pençe-3 bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü 'ya ait 20 EYP ve EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele geçirildi

    (MSB), bölücü terör örgütü tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

    Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi."

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