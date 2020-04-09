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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun Kovid-19'a karşı alınan önlemleri açıkladı: Artık ücretsiz

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    İletişim Başkanı Altun açıkladı: Artık ücretsiz
    İletişim Başkanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



    Altun yaptığı açıklamada, "Koronavirüs'e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.


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