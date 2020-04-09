Son dakika: İletişim Başkanı Altun Kovid-19'a karşı alınan önlemleri açıkladı: Artık ücretsiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Altun yaptığı açıklamada, "Koronavirüs'e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs'e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. pic.twitter.com/0BfjenidOJ— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2020
Altun yaptığı açıklamada, "Koronavirüs'e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
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