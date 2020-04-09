Son dakika: İletişim Başkanı Altun Kovid-19'a karşı alınan önlemleri açıkladı: Artık ücretsiz

Koronavirüs'e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. pic.twitter.com/0BfjenidOJ