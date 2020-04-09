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    • 09.04.2020 20:29
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    Son dakika: açıkladı: 22 bin operasyon gerçekleştirdik

    Son dakika haberi! gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, terörle mücadelede yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

    Bakan Soylu: 22 bin operasyon gerçekleştirdik
    gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, terörle mücadelede yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

    Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

    Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız.

    Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.


    (le mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi.

    Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var.

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