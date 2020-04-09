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    • 09.04.2020 23:30
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ile telefonda görüştü

    Dışişleri Bakanı , Lübnan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hitti ile görüştü

    Dışişleri Bakanı , Lübnan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lübnanlı mevkidaşı Hitti telefonda görüştü.

    Çavuşoğlu, yeni Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile telefon görüşmesi de yaptı.

    Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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