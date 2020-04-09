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    • 09.04.2020 22:33
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    açıkladı: İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu

    , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 580 bini geçti, 94 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 348 binin üzerinde kişi iyileşti

    İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu

    , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

    Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 580 bini geçtiği, 94 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 348 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

    Saat 22.00 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

    DÜNYA GENELİ CANLI KORONAVİRÜS HARİTASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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