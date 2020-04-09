Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyayı sardı ve ülkeleri etkiliyor.

HER VATANDAŞIN EVİNE HAFTADA BEŞ MASKE TESLİM EDİLECEK

Türkiye salgının vatandaşlarımızı etkileri azaltmak için önlemlerini arttırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini açıklandı.





STEİN: "BUNU YAZACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ AMA ERDOĞAN'I ÖRNEK ALIN"

İsrail devlet televizyonunun diplomasi masası şefi Amichai Stein, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Erdoğan herkese bedava 5 maske dağıtıyor. Bunu yazacağım aklıma gelmezdi ama Erdoğan'ı örnek alın" ifadelerini kullandı.





CHP'Lİ YARKADAŞ, AMERİKAN GAZETESİ'NE ÜLKEMİZİ KÖTÜLEDİ

CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından ülkemizi hedef aldı ve "New York Times'tan Carlotta Gall'a Türkiye'deki CoronaVirüs salgınını ve AKP'nin almadığı önlemleri anlattım" ifadelerini kullandı. Yarkadaş, Amerikan New York Times Gazetesi'ne yaptığı açıklamada; 'Salgın önlenebilirdi, ancak AKP iktidarı yeterli tedbir almadı" iddiasında bulundu.

AMERİKA: "MASKE YOK, EVDEKI BANDANA VEYA ATKILARINIZI MASKE OLARAK KULLANIN"

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ABD'de can kaybına en fazla sebep olan hastalıklar arasında 3. sıraya yükseldi.

Merkez; Kovid-19 hastalarının tedavisi sırasında "son çare" olarak bandana ya da şal gibi ev yapımı maskelerin kullanılmasını önerdi ve "Pratisyen hemşireler ve tüm sağlık çalışanları, kendilerinin ve Kovid-19'lu hastaları tedavi eden tüm sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için maske ve önlük gibi kişisel koruma ekipmanlarına acilen ihtiyaç duyuyor. Testleri uygulamak için gereken malzemelerin yanı sıra hastaların tedavisi için de solunum cihazları gereklidir. Yönetimden bu önceliği yetkisinin tamamıyla desteklemesini istedik" denildi.





ACEHAN: "AMERİKA'DA AMAZON'DAN KENDİ PARAMIZLA MASKE ALAMIYORUZ"

Amerika'da yaşayan akademisyen Işıl Acehan; Amerika'da Amazon'dan kendi parasıyla maske alamadıklarını, 3 Nisan'da sipariş edilen maskenin 24 Nisan ile 15 Mayıs arası bir zamanda gelebildiğini açıkladı.

Işıl Acehan; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "PTT'nin kargo dağıtım görevlisi sayısı: 13-14 Bin. 14 bin PTT kargo dağıtım görevlisinin diğer kargo işlemleri de devam ederken 25 milyon haneye kaç günde nasıl maske dağıtacağı planlanmış mıdır? Plansız, programsız savruk işlerle savruluyoruz yine.." şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

"3 NİSAN MASKE SİPARİŞ ETTİM, 24 NİSAN İLE 15 MAYIS ARASINDA BİR ZAMANDA ULAŞACAK"

Işıl Acehan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; Canan Kaftancıoğlu eleştirdi ve "Amerika'da Amazon'dan kendi paramızla maske alamıyoruz vallahi :) En erken gelebileni didik didik arayıp 3 Nisan'da sipariş ettim ve 24 Nisan ile 15 Mayıs arası bir zamanda ulaşacak diyor... Normal zamanda siparişin ertesi günü elimde olurdu. Biraz daha objektif bakmak lazım..." dedi.





Işıl Acehan, "Normal maske gelmezse diye bir de bisikletçi maskesi sipariş ettim. Hamsa figürlü. Koruyuculuğu daha çoktur belki, umut dünyası... Bu da Nisan sonu gelecek diyor.

FRANSA: "ELİNDE MASKE OLANLARA ÇAĞRIM; EN YAKIN HASTANEYE GİDİN VE BAĞIŞLAYIN. ONLARIN İHTİYACI VAR"

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, koruyucu ekipman bulmakta zorlanan sağlıkçılar için halktan maskelerini hastanelere vermeleri talebinde bulundu ve "Elinde maske olanlara çağrım; en yakın hastaneye gidin ve bağışlayın. Onların ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.





İNGİLTERE: HEMŞİRELER ÇÖP POŞETİNDEN MASKE KULLANDI

İngiltere'de çöp poşeti giyerek çalıştırılan 3 hemşire koronavirüse yakalandı. İngiliz Daily Telegraph'ta yer alan habere göre, sosyal medyada çöp poşetli halleriyle fotoğrafları yer alan hemşirelerin üçünde de koronavirüs tespit edildi.

Eleştirilerin odağındaki hastane yönetimi "Çalışanlarınlarımızın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu doğruluyoruz. Bu çok talihsiz ancak beklenmedik bir durum değildi. Dünya genelinde diğer sağlık çalışanlarının da başına geliyor." açıklamasında bulundu.

İNGİLİZ DOKTORLAR KORONAVİRÜS'E KARŞI KORUYUCU TULUM YERİNE POŞET GİYİYOR

İngiltere, doktorlar koruyucu tulum yerine üzerlerine poşet geçiriyor. BBC'nin haberine göre NHS çalışanları ile doktorların hastanelerde ciddi bir malzeme eksikliği yaşanıyor ve bu eksiklik, hayati derecede önemli olduğu biliniyor.

Haberde röportaj yapılan doktorların, tıbbi ekipmanların eksikliğinden şikayet ederken bu eksikliklerin nasıl telafi edilmeye çalışıldığı ise şaşırttı. Doktorların Koronavirüs'e karşı korunması açısından elzem bir malzeme olan koruyucu tulumların olmadığı yerde, NHS çalışanlarının poşet giymek zorunda kaldığı basına yansıdı.

Servislerde hastalar ile ortalama 13 saat geçiren doktorların bu durumunun, ülke genelinde büyük tartışmalara neden olduğu, poşetten önlük/tulum yapan doktorların kayak/yüzme gözlüklerini de koruyucu gözlük yaptığı bildirildi.

TÜRKİYE'NİN 'MASKE BAŞARISI' ADIM ADIM GELDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede birçok ülke tıbbi malzeme ve cihaz sıkıntısı çekerken, hatta bazıları arasında maske ve koruyucu ekipman çekişmeleri yaşanırken Türkiye, üretim kapasitesini artıracak adımları hızla hayata geçirerek vatandaşlarına ücretsiz maske sağlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Sağlık Bakanlığının koordinasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği, Ticaret Bakanlığının ticaret önlemleri ve denetimleri, İçişleri Bakanlığının fırsatçıları sıkı takibi, Milli Eğitim Bakanlığının katkıları ve halkın gönüllü çabalarıyla Kovid-19 mücadelesinde maske, koruyucu ekipman ve tıbbi cihaz konusunda büyük mesafe katetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu önlemler ve milletin dayanışması sayesinde, maskelerin artık parayla satılmayacağını, vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.



KENAN KIRAN / SABAH