Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en erken tedbir alan ülkelerden Türkiye, ölümcül virüse karşı aldığı önlemlerle de dünyaya örnek oldu.



Türkiye, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgınıyla ilk günden itibaren kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla salgının ilk duyulduğu günden itibaren Koronavirüs Bilim Kurulu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



ÜCRETSİZ MASKE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla, ülke genelinde maske satışları yasaklandı. Buna göre vatandaşlar, PTT ve e-Devlet üzerinden verecekleri siparişlerle ücretsiz maskelerine kavuşacak.

Devletin, maske satışını tamamen yasaklaması ve vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtıyor olması, dünyaya sosyal devletin ne demek olduğunu gösterdi. Bu hamle, İsrail'in de gündemine oturdu.



BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖRNEK ALMALIYIZ

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız." diye yazdı.







