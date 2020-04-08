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    li gazeteciden Kovid-19 itirafı: Başkan Erdoğan'ı örnek almalıyız

    , Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgınıyla ilk günden itibaren kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla salgının ilk duyulduğu günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alınan tedbirleri takip eden li gazeteci , Twitter hesabından bir itirafta bulundu. İsrailli gazeteci Amichai Stein, "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız" ifadelerine yer verdi..

    Başkan Erdoğan'ı örnek almalıyız

    Yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı en erken tedbir alan ülkelerden , ölümcül virüse karşı aldığı önlemlerle de dünyaya örnek oldu.

    Türkiye, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgınıyla ilk günden itibaren kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla salgının ilk duyulduğu günden itibaren Koronavirüs çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    ÜCRETSİZ MASKE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla, ülke genelinde maske satışları yasaklandı. Buna göre vatandaşlar, PTT ve e-Devlet üzerinden verecekleri siparişlerle ücretsiz maskelerine kavuşacak.

    Devletin, maske satışını tamamen yasaklaması ve vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtıyor olması, dünyaya sosyal devletin ne demek olduğunu gösterdi. Bu hamle, 'in de gündemine oturdu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖRNEK ALMALIYIZ
    İsrailli gazeteci , Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız." diye yazdı.



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